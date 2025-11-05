Paulo Dybala E’ arrivato l’esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Paulo Dybala dopo il problema muscolare accusato calciando il rigore (parato) contro il Milan. Per l’argentino si tratta di una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Previsto uno stop di circa tre settimane. Fra tre settimane la Roma è attesa dal doppio impegno: in Europa League contro il Midtjylland il 27 novembre, e in campionato nel big match contro il Napoli il 30 novembre. L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Calcio, Roma infortunio Dybala: stop per 3 settimane