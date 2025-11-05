Calcio Lecco Piazza Lega | Gattinoni ha creato un clima che rischia di far perdere la squadra alla città

“Il clima creato dal sindaco Gattinoni sta mettendo a rischio il futuro della Calcio Lecco e la credibilità della città intera”. Lo dichiara Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda – Lega Salvini Premier, intervenendo sulla situazione che coinvolge la società bluceleste e i rapporti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it