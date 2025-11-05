Il Pontremoli “azzanna“ il Massarosa e con i tre punti conquistati nel big match della settima giornata, raggiunge al secondo posto della classifica del campionato di Seconda Sategoria il Valfreddana (14 punti) costretto dallo straordinario Ricortola (7) alla divisione della posta. La squadra biancoceleste diretta dall’appiedato Guastini, dopo la debacle di due domeniche fa sul campo della Gragnolese, era chiamata all’immediato riscatto e bisogna dirlo senza tanti giri di parole: ha vinto alla grande. Lecchini e compagni riassaporano la gioia della vittoria e diventa ancor più esaltante perché a cadere sotto i loro colpi questa volta è toccato alla formazione di mister Misuri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio In Seconda Categoria quotazioni in rialzo per il Monzone. Pontremoli, fantastico e concreto. Grande impresa del Ricortola