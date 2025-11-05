Due squadre in campo della stessa società. Da alcune settimane la società Only prende parte al campionato di calcio a 7 organizzato dal Csi (Centro Sportivo Italiano). Un impegno organizzativo gestito grazie all’entusiasmo dei dirigenti Enrico Gavelli, Andrea Selvi, Filippo Laghi e Andrea Pierangeli con la collaborazione di alcuni sponsor (come la Saie, azienda impegnata nella progettazione e installazione per automazione industriale). Nel campionato Elite l’ Only Over è partita col piede giusto centrando i successi con CarpenaMagliano (9-1), Cusercolese (3-1) ed Experienza (4-2). Bene anche la squadra Only Under a punteggio pieno nel girone A della Promozione grazie alle vittorie su Amorosina (3-2), Ajax (6-2) e Team Bota (4-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio amatoriale. Only si sdoppia e parte subito forte