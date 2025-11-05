Calcio a 5 in serie c femminile Traverde turno da dimenticare Pesante sconfitta col Gf Rione

Gf Rione 5 Traverde Tac 0 GF RIONE FIRENZE: Guerranti, Spagli, Shikata, Robischi, Petruzzi, Forconi, Giovannini, Romero Frattini, Cosi Daniela, Cocimano, Cosi Milena. All.: Iuorio. TRAVERDE TAC: Rossi, Ros, Franchi, Anastasi, Brambilla, Angella, Trenti, Lisei, Bricco. All.: Triacca. Arbitro: Stefan Zmau di Prato. Marcatori: Petruzzi (3), Daniela Cocimano, Shikata. FIRENZE – Dopo la conquista del primo punto in campionato pesante battuta d’arresto il quintetto della Traverde Tac al “Pala Sancat“. Un risultato severo premia il gioco delle padrone di casa, fatto di rotazioni tattiche e grande confidenza nel controllo palla con la pianta del piede, ma punisce eccessivamente le lunigianesi, rimaste in partita per quasi tutta la durata del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

