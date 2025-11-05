Serie B. Il Versilia sbanca Villafontana 7-5. Protagonista della partita Bonelli che realizza un fantastico poker. A segno anche Mangione e Bertoldi, ma la notizia più bella sta nel ritorno al gol del recordman di reti, Giorgio Tintori, ad un anno dal terribile infortunio. "Per noi sono tre punti fondamentali, ed il rientro di Tintori è la cosa più importante di tutte", sottolinea Matteo Paperini. Classifica: Antenore Padova 10; Balca Poggese e Mattagnese 7; Baraccaluga e Torrita 6; Versilia, Villafontana, Arpi Nova, Italgronda Po, Boca Livorno 5; Bagnolo, Ibs Le Crete 1. Serie C femminile. L’Atletico Viareggio fa 5 su 5, con il 6-3 sul Santa Maria a Monte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Bonelli trascina il Versilia. Vola l’Atletico