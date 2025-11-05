Calci benessere e consapevolezza delle donne
Calci 5 novembre 2025- Il Comune di Calci organizza un ciclo di incontri sul tema dell'autodeterminazione delle donne a cura di Marica Gervasio, life coach e formatrice. Uno spazio dedicato alle donne dove dialogare, esplorare aspetti di sé per aumentare la propria consapevolezza e favorire benessere. "Dopo i due incontri svolti nella primavera scorsa, che hanno visto l'interesse e la partecipazione di diverse donne - sottolinea Valentina Marras, assessora alle pari opportunità del Comune di Calci -, abbiamo pensato di riprendere il percorso per offrire alle donne un luogo dove riflettere, confrontarsi, confidarsi e aumentare il proprio livello di autostima, troppo spesso soggiogato da stereotipi e condizionamenti sociali di cui spesso non si ha percezione e che limitano la nostra libertà di agire, ma soprattutto di essere". 🔗 Leggi su Lanazione.it
