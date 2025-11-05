Calabria sul tir droga per 1,5 milioni
8.30 Carico di droga milionario trovato in un tir a Villa San Giovanni. Al volante dell'autoarticolato un 54enne: a bordo del mezzo, diretto in Sicilia, circa 7 chili di sostanze stupefacenti. Una manovra nervosa e il comportamento sospetto dell'uomo hanno indotto i finanzieri a controlli più approfonditi con i cani antidroga. In una scatola nascosta nel rimorchio c'erano 6 panetti di cocaina e circa mezzo chilo di hascisc. Sul mercato, valore di 1,5 milioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Catanzaro, spaccio di droga all’ingresso di scuole: arrestati due giovani https://www.giornaledicalabria.it/catanzaro-spaccio-di-droga-allingresso-di-scuole-arrestati-due-giovani/ - facebook.com Vai su Facebook
Catanzaro: spacciavano droga nel Parco della biodiversità - X Vai su X
Regionali in Calabria, si vota fino alle 15 - Seggi aperti in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. ansa.it scrive
Elezioni regionali in Calabria, affluenza alle 23 al 29,08%: in calo. Sfida Occhiuto-Tridico, oggi urne aperte fino alle 15 - L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 7,7% (il numero è riferito ora a 2. Riporta ilmessaggero.it
Elezioni regionali in Calabria, affluenza alle 23 al 29,08%: in calo. Sfida Occhiuto-Tridico, oggi urne aperte fino alle 15 - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Lo riporta ilgazzettino.it