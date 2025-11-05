Calabresi e il racconto della fatica quotidiana come un inno alla vita

L’INTERVISTA. Il giornalista e scrittore sarà ospite nello spazio di Gres Art 671 per parlare del su libro «Alzarsi all’alba». Una raccolta di storie di tenacia, dedizione, sacrificio e cura, che è stata ispirata dall’incontro con l’atleta paralimpica bergamasca Veronica Yoko Plebani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Calabresi e il racconto della fatica quotidiana come un inno alla vita

