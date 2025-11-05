Cagni promuove Spalletti e si scontra con i dirigenti | I club guardano gli algoritmi non si risparmia sull’allenatore! Koopmeiners? Vi spiego

Cagni, l’ex tecnico promuove Spalletti e critica i dirigenti. Poi il commento su Koopmeiners e Allegri. L’ex allenatore Gigi Cagni, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato la nuova Juventus di Luciano Spalletti, partendo dalla mossa tattica che ha visto protagonista Teun Koopmeiners schierato nel terzetto difensivo. Cagni ha confermato di aver visto la prestazione. Ha sottolineato che l’olandese è un giocatore di indubbia qualità e con grande personalità, e che il suo esordio in quel ruolo è andato bene. Tuttavia, l’ex tecnico predica calma, specificando che si tratta di una mossa da rivedere più avanti, con il passare delle partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

