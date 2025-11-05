Caduto dal settimo piano William in lacrime tragedia improvvisa | Royal Family sotto shock

Un grave lutto ha colpito la cerchia più intima del principe William. Ben Duncan, 45 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un hotel nel centro di Londra. L’incidente è avvenuto giovedì sera intorno alle 23, al Trafalgar St James Hotel, nel cuore del West End. Secondo le autorità, alcuni testimoni avevano già notato l’uomo aggirarsi sul tetto e avevano allertato la polizia, ma gli agenti non sono riusciti a intervenire in tempo. La caduta da circa sette piani si è rivelata fatale. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La polizia metropolitana di Londra ha confermato al Daily Mail che non ci sono sospetti di terzi, e che la morte di Duncan viene trattata come un tragico incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

