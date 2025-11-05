Caduta di 20 metri per un alpinista imolese

Un alpinista originario di Imola, è caduto da una parete rocciosa in Val Scarabossa, in Veneto, dove stava aprendo una via in solitaria nella mattina di oggi, mercoledì 5 novembre. L’uomo stava scalando quando, per un inconveniente tecnico, è volato già dalla parete rocciosa per circa venti metri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

