Caduta da 6 metri di altezza ragazza 17enne all' ospedale

Una ragazza di 17 anni, veneziana, è caduta da un'altezza di 6 metri nell'ex caserma dei sommergibilisti, nella zona dei bacini dell'Arsenale di Venezia. Ha riportato gravi ferite ma è rimasta cosciente durante l'intervento dei soccorsi: il 118 ha inviato un elicottero sul posto per trasportarla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

