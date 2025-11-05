Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 5 novembre 2025 - Nuova operazione antidroga a Cadelbosco Sopra. Oltre all’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio avvenuta a inizio settimana in un controllo nei pressi del cimitero del paese, i carabinieri della locale caserma hanno formalizzato altri provvedimenti, con il sequestro di venti grammi di cocaina e mezzo grammo di hashish, in un controllo avvenuto a una distesa di un bar. Alla vista dei militari, due uomini di 33 e 36 anni, residenti nella Bassa, si sono alzati per allontanarsi. Questo ha destato sospetti, facendo avviare un controllo che ha interessato anche la loro auto, dove sotto il cambio, è stata trovata la droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, due denunce per spaccio di droga