cade dalla scale 23enne muore nel giorno del suo compleanno

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 23 anni di Camerota, nel Salernitano, è morto in seguito a un incidente domestico avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nella frazione Buico. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 23 anni oggi, è caduto dalle scale della propria abitazione riportando gravi ferite. Soccorso dal padre, è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove lamentava forti dolori alla schiena. Sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso, è deceduto all’alba di stamane. La notizia del decesso ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Camerota, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

