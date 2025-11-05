Cacciatore si spara a un piede 85enne all’ospedale
Reggio Emilia, 5 novembre 2025 – Un cacciatore si è sparato accidentalmente ad un piede durante una battuta, ma fortunatamente non è in in pericolo di vita. L’incidente è accaduto stamattina, poco dopo le 10,30, nelle campagne della frazione di Bagno, in via Lasagni. L’uomo, un pensionato di 85 anni, con regolare porto d’armi, si è ferito accidentalmente con il proprio fucile. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. L’anziano è stato trasportato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Reggio Principale che hanno avviato gli accertamenti d’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sul quale però non pare esserci al momento nulla di anomalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spara all’orso e gli toglie la vita: ma il destino, si sa, è beffardo In Virginia, un cacciatore di 58 anni ha puntato il fucile contro un orso nero salito su un albero per sfuggirgli. Dopo avergli sparato, l’animale — ormai senza vita — è precipitato nel vuoto, schiacci - facebook.com Vai su Facebook
Cacciatore si spara a un piede nel Reggiano, 85enne in ospedale - Un cacciatore si è sparato accidentalmente ad un piede durante una battuta a Reggio Emilia, ma non è in in pericolo di vita. Secondo msn.com
85enne durante una battuta di caccia si spara a un piede per errore - Durante un battuta un pensionato di 85 anni, in possesso di regolare porto d’armi, si è accidentalmente ferit ... Si legge su reggionline.com