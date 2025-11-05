Cacciatore si spara a un piede 85enne all’ospedale

Reggio Emilia, 5 novembre 2025 – Un cacciatore si è sparato accidentalmente ad un piede durante una battuta, ma fortunatamente non è in in pericolo di vita. L’incidente è accaduto stamattina, poco dopo le 10,30, nelle campagne della frazione di Bagno, in via Lasagni. L’uomo, un pensionato di 85 anni, con regolare porto d’armi, si è ferito accidentalmente con il proprio fucile. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. L’anziano è stato trasportato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Reggio Principale che hanno avviato gli accertamenti d’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sul quale però non pare esserci al momento nulla di anomalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

