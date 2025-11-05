Cacciatore non fa ritorno a casa | ritrovato privo di vita

Cacciatore non fa ritorno a casa da una battuta: ritrovato privo di vita al termine delle ricerche da parte dei soccorritori.L'allarme era scattato nel primo pomeriggio di oggi all'Alpe Rossa, sopra Colico. I vigili del fuoco del Comando di Lecco, congiuntamente a una squadra del Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

