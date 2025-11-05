Bye bye Lautaro Chivu ha deciso | stroncato il capitano dell’Inter

Glieroidelcalcio.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter di Chivu continua a convincere, ma una scelta difficile potrebbe presto cambiare gli equilibri nello spogliatoio nerazzurro. Cristian Chivu, al suo primo vero banco di prova importante dopo la breve parentesi al Parma, sta dimostrando di avere personalità e idee chiare. Il nuovo tecnico dell’Inter ha saputo prendere in mano una squadra reduce da anni intensi, mantenendo alta la competitività in campionato e in Europa. La sua impronta si vede, eccome. L’Inter gioca un calcio moderno, aggressivo, con una buona gestione del possesso e una difesa compatta. Non tutto, però, fila sempre liscio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

bye bye lautaro chivu ha deciso stroncato il capitano dell8217inter

© Glieroidelcalcio.com - Bye bye Lautaro, Chivu ha deciso: stroncato il capitano dell’Inter

Altre letture consigliate

Inter, Chivu non le manda a dire. Le urla alla tribuna: “Rispettateci” - Non voglio sentire la domenica o altre cose". Lo riporta corrieredellosport.it

Attacco a Lautaro dalla tribuna, Chivu sbotta: la reazione rabbiosa del mister - Domani sera i nerazzurri sono attesi dalla trasferta insidiosa di Cagliari che è addirittura sopra in classifica visto il buonissimo inizio di stagione. calciomercato.it scrive

Inter, Chivu trema: Lautaro spremuto, Bisseck sul piede di guerra, spauracchio Roma - 1 nei tempi regolamentari dell’amichevole dell’Inter contro l’Atletico Madrid ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Bye Bye Lautaro Chivu