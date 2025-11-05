Buono pasto nella Pubblica Amministrazione | la Cassazione lo riconosce anche ai turnisti senza orario spezzato

Il buono pasto non è un premio discrezionale né una gentile concessione dell’Amministrazione. È un diritto. Con l’ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025, la Corte di Cassazione segna una svolta interpretativa destinata ad avere ripercussioni su tutta la Pubblica Amministrazione. Il buono pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Buono pasto nella Pubblica Amministrazione: la Cassazione lo riconosce anche ai turnisti senza orario spezzato

