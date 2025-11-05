Buon onomastico Guido oggi 5 novembre | video gif e immagini di auguri da inviare via social
Si festeggia oggi 5 novembre San Guido Maria Conforti. Originario di Casalora di Ravadese, una frazione di Parma, l’arcivescovo fu fondatore della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere, Saveriani. Nato da una famiglia di agrari (Rinaldo Conforti e Antonia Adorni i genitori) fu l’ottavo di dieci figli e fin da bambino frequentò la chiesa di Santa Maria della Pace che si trovava lungo la strada che percorreva quotidianamente alla scuola elementare Fratelli delle Scuole Cristiane. Osservando il Crocefisso cresce la sua fede cristiana e inizia a formarsi la sua vocazione sacerdotale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
