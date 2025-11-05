Buon compleanno Papin | l’ex attaccante del Milan compie oggi 62 anni Il post social

Jean Pierre Papin compie oggi 62 anni: il Milan, attraverso i social ha voluto fare gli auguri al suo ex attaccant che ha giocato in rossonero dal 1992 al 1994. Ecco le parole pubblicate su Twitter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Buon compleanno Papin: l’ex attaccante del Milan compie oggi 62 anni. Il post social

Argomenti simili trattati di recente

Auguri alla moglie del nostro carissimo Scordiense in Australia Salvatore Arturo Lamagna Magna Buon compleanno Nadia Salvatore Lamagna - facebook.com Vai su Facebook

"Buon Compleanno Elvis!" 30 anni dopo, Emma e Sangiorgi cantano Ligabue. Un album di cover con gli artisti-amici: ecco chi sono - Sono due i salentini protagonisti delle celebrazioni per i 30 anni di “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue. Si legge su quotidianodipuglia.it

Uscite le prime versioni di “Buon compleanno Elvis 1995-2025” - 2025” di Luciano Ligabue, l’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del ... Come scrive rockol.it