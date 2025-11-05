Bulgarella Motorola | Come la moda gli smartphone incarnano l’estetica del momento

Intervista alla responsabile del marketing di Motorola Italia, Giorgia Bulgarella, che racconta come il design, il colore e la ricerca dei materiali stiano ridefinendo il ruolo dello smartphone: da semplice strumento tecnologico a oggetto di stile capace di interpretare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bulgarella (Motorola): “Come la moda, gli smartphone incarnano l’estetica del momento”

