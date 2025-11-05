Bufera per arresto Almarsi in Libia Governo tenta difesa | lo sapevamo rimpatriato per questo

Roma, 5 nov. (askanews) – Con l’arresto di Almasri la Libia ha dato una ‘lezione’ di diritto al governo italiano; al contrario l’esecutivo sapeva del procedimento fin da gennaio e per questo lo ha rimpatriato. Le notizie che arrivano da Tripoli tornano a far deflagrare la polemica politica sul caso, con le accuse delle opposizioni e la replica dell’esecutivo. Almasri, uno dei leader della milizia Radaa, a capo del carcere-lager di Mitiga, è stato arrestato dalle autorità di Tripoli con accuse pesantissime: tortura di detenuti e la morte di uno di loro in seguito alle violenza. Secondo l’Ufficio del procuratore, almeno dieci persone sarebbero state sottoposte a tortura o trattamenti crudeli e degradanti da Almasri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

