Buca degli Sforza | Ok bonifica e recupero ma problematiche da approfondire

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’aggiudicazione della bonifica alla Buca degli Sforza. Ma vanno approfondite alcune problematiche". Lo afferma la sezione di Massa Montignoso di Italia Nostra all’indomani dell’annuncio che il progetto ha superato l’ultima fase amministrativa con l’aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) tra Serveco e società Fedele di Donato. "Si tratta – dice Italia Nostra – di un sito naturalistico importante, cassa naturale di espansione del Canalmagro Fescione e del Fosso del Sale che sarà così recuperato riducendo assai il rischio idraulico in quel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

