Bruxelles giornalista Gabriele Nunziati licenziato da Agenzia Nova per aver chiesto a Commisione Ue | Israele pagherà per ricostruire Gaza? - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 13 ottobre, il cronista inviato a Bruxelles Nunziati aveva chiesto chiarimenti, alla portavoce Ue Paula Pinha, sui contributi finanziari che Israele dovrebbe dare per la ricostruzione di Gaza, esattamente come ci si aspetta che la Russia faccia con l'Ucraina. L'Agenzia di stampa ha però mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bruxelles giornalista gabriele nunziati licenziato da agenzia nova per aver chiesto a commisione ue israele pagher224 per ricostruire gaza video

© Ilgiornaleditalia.it - Bruxelles, giornalista Gabriele Nunziati licenziato da Agenzia Nova per aver chiesto a Commisione Ue: "Israele pagherà per ricostruire Gaza?" - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

bruxelles giornalista gabriele nunziatiGabriele Nunziati licenziato dopo una domanda su Israele, interviene l'Ordine dei giornalisti: "Agenzia Nova lo reintegri" - Il cronista aveva chiesto alla portavoce della Commissione Ue se Israele dovesse contribuire alla ricostruzione di Gaza come viene chiesto alla Russia per l'Ucraina ... Da today.it

bruxelles giornalista gabriele nunziatiLa domanda costata il lavoro a un giornalista italiano a Bruxelles - Un giornalista freelance che lavora a Bruxelles dall'estate scorsa, Gabriele Nunziati, è stato invitato dall'agenzia di stampa italiana Nova a cessare la sua ... libero.it scrive

bruxelles giornalista gabriele nunziatiIl giornalista licenziato dall’Agenzia Nova dopo una domanda su Israele - Gabriele Nunziati aveva chiesto alla Commissione Europea se Israele dovesse pagare per la ricostruzione della Striscia di Gaza, come la Russia per l'Ucraina ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Bruxelles Giornalista Gabriele Nunziati