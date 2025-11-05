Brigitte Macron è un uomo e si chiama Jean-Michel Trogneux l' inchiesta di Xavier Poussard a ' Le Iene' sul passato della premièr dame - VIDEO

Secondo Poussard, la premièr dame si chiamerebbe in realtà Jean-Michel Trogneux, e avrebbe assunto il nome e l'identità di sua sorella Brigitte; teoria già anticipata dal Giornale d'Italia "Brigitte Macron è un uomo", questa è la teoria, già anticipata dal Giornale d'Italia, al centro dell'in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Brigitte Macron è un uomo e si chiama Jean-Michel Trogneux ", l'inchiesta di Xavier Poussard a 'Le Iene' sul passato della premièr dame - VIDEO

