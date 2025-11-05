Briga in concerto a Largo Venue

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 novembre al Largo Venue di Roma, il rapper e cantautore Briga sarà in concerto con “Sentimenti club tour”.Lo spettacolo vedrà tre momenti distinti: una sezione rock, energica e ricca di assoli strumentali; una parte rap, per rendere omaggio alle origini dell’artista e riproporre le hit che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

briga concerto largo venueIl 13 novembre Briga in concerto al Largo Venue di Roma - Il 13 novembre al Largo Venue di ROMA, il rapper e cantautore BRIGA sarà in concerto con “ SENTIMENTI CLUB TOUR. Lo riporta radiowebitalia.it

briga concerto largo venue"Buon compleanno Rino Gaetano!", il concerto-evento a Largo Venue - Il 29 ottobre, alle ore 21:30, Largo Venue (in via Biordo Michelotti 2, Roma) ospiterà il concerto- Come scrive romatoday.it

Concerto Briga a Napoli, via al suo “Sentimenti Club Tour” - Partirà l'11 ottobre dalla Casa della Musica di Napoli il «Sentimenti Club Tour» del rapper e cantautore Briga. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Briga Concerto Largo Venue