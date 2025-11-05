Brescia sbrana Milano e si regala una notte da regina

Brescia, 5 novembre 2025 – Il freno a mano del primo tempo diventa fatale per l’Olimpia Milano che esce con una sconfitta dal parquet del PalaLeonessa di Brescia per 98-92 nello scontro al vertice del campionato. Quella che è una delle migliori difese di Eurolega prende 56 punti nei soli primi 20 minuti (80 al 30’), il tema della partita è tutto qui. Brava Brescia ad azzannare la gara, ad accensione ritardata Milano che con meno di 48 ore di distanza dalla gara di Eurolega ha cercato prima di non farsi male. Poi quando ha provato a cambiare registro, ormai Brescia era in “missione”. Coach Cotelli ha capito che era l’occasione giusta e con rotazioni anni ‘80 con 4 giocatori sopra i 30 minuti giocati ha fatto il colpaccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia sbrana Milano e si regala una notte da regina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Brescia sbrana Milano e si regala una notte da regina - Brooks e Nebo abbozzano la rimonta, ma Della Valle e Bilan guidano la Leonessa – ora prima in coabitazione con la Virtus – al ... Da sport.quotidiano.net

Troppa Olimpia per Brescia: Milano conquista la sua sesta Supercoppa - L’Olimpia aveva un debito di riconoscenza che ci teneva a saldare con l’uomo che l’ha fatta tornare grande e, a meno di un mese dall’addio a Giorgio Armani, ne ha onorato la memoria nel modo che più ... Scrive gazzetta.it

Basket: Milano batte Brescia 90-76, fa bis in Supercoppa - 76 la Germani Brescia e conquista la Supercoppa Italiana, la seconda consecutiva, la sesta della propria storia e la quarta per Ettore Messina. Segnala ansa.it