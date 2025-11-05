Brescia la Provincia gioca d’anticipo Accordi con sette operatori turistici
Sono circa quaranta le scuole, quasi tutte superiori, che, nel Bresciano, si sono rivolte alla Centrale unica di committenza della Provincia di Brescia per le gite scolastiche. In attesa che arrivi il personale negli uffici scolastici regionali per le gare pubbliche per gite sopra i 221mila euro (soglia, questa, definita dall’Anac, rispetto a quella dei 140mila euro che era stata individuata come parametro lo scorso anno), nei mesi scorsi sono state organizzate due videoconferenze di coordinamento, che hanno coinvolto una cinquantina di istituti bresciani. In collaborazione con la Comunità Montana di Valle Sabbia, la Centrale unica di committenza (Cuc) della Provincia di Brescia ha proposto di espletare due procedure di gara multilotto, per accelerare le tempistiche e garantire una gestione coordinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
