BREMER OUT FINO A MARZO: la ricaduta lo terrà fuori altri 6 mesi Peggio di un crociato saltato"> Bremer è uno dei migliori difensore d’Europa, ma nell’ultimo periodo sta soffrendo per qualche infortunio di troppo. La Juventus è in ansia per le condizioni di Gleison Bremer, il leader difensivo la cui assenza continua a pesare. Il difensore brasiliano era rientrato dopo 326 giorni dal grave infortunio al crociato subito a Lipsia, ma la nuova lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro lo ha nuovamente fermato. Un colpo duro per il reparto arretrato bianconero, che aveva ritrovato stabilità proprio grazie al suo carisma e alla sua leadership. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

