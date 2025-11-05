brava bepink abbiamo chiuso alla grande

Con il successo nella Coppa Italia delle Regioni si è chiusa la stagione su strada della BePink-Imatra-Bongioanni, formazione femminile monzese della categoria donne elite. Istituita dalla Lega Ciclismo Professionistico la Coppa Italia racchiude tutte le prove del calendario nazionale tese a premiare la migliore società della stagione. Un trionfo che fa onore alla squadra monzese di Walter Zini che si è assicurata la prestigiosa challenge con un bottino finale di 192 punti. Il 2025 è dunque passato agli archivi con le ultime prestazioni in Asia e con la seconda posizione al Campionato Italiano cronosquadre svoltosi a San Biagio di Callalta nel Trevigiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

