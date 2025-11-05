Mercoledì il principe William ha visitato l’iconico Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in vista del Premio Earthshot. Il Principe di Galles ha parlato con un gruppo di funzionari locali e finalisti dell’Earthshot Prize durante un incontro tenutosi davanti al monumento. Il sindaco di Rio Eduardo Paes e il vice sindaco Eduardo Cavaliere si sono uniti al principe all’evento. Earthshot, che offre premi da 1 milione di dollari in ciascuna delle cinque categorie, è una delle grandi idee di William. Tra i finalisti di quest’anno figurano il Trattato sull’alto mare delle Nazioni Unite, che mira a proteggere gli ambienti marini al di fuori delle giurisdizioni nazionali; la città di Guangzhou, in Cina, leader nell’elettrificazione dei trasporti pubblici; e la Lagos Fashion Week, che promuove produttori di abbigliamento sostenibili e artigianali per contrastare l’ondata di rifiuti del fast fashion che si riversano letteralmente sulle coste africane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brasile, il principe William visita il Cristo Redentore di Rio