Inter News 24 L’ex portiere del Milan, Simone Braglia, ha detto la sua sull’Inter di Cristian Chivu e sul momento che sta attraversando Lautaro Martinez. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le dichiarazioni di Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter Kairat su Lautaro Martinez. SUL MOMENTO DI LAUTARO – « Deve imparare a essere un leader. Un leader non fa certe sparate come il Mondiale per Club. Il leader lo fai nello spogliatoio, non a livello pubblico ». SU CHIVU – « Chivu è entrato in un momento molto delicato come equilibri di gruppo e rimettere a posto le cose non è da tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Braglia loda Chivu: «Ha conquistato il gruppo con la sua umiltà. Lautaro? Deve imparare a…»

