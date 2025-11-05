Braga – Genk | probabili formazioni analisi e pronostico Europa League

Giovedì sera il Braga ospita il Genk in una sfida cruciale di Europa League, con in palio punti pesanti per la corsa verso la fase a eliminazione diretta. I portoghesi arrivano all’appuntamento da favoriti, forti di una striscia europea positiva e di un rendimento casalingo in crescita. Momento Braga: difesa solida e fiducia alta. Il Braga è una delle squadre più in forma della competizione: non ha ancora subito gol nella fase a gironi;. ha mantenuto la porta inviolata in gran parte delle ultime gare europee;. ha messo insieme la sua più lunga serie di successi continentali degli ultimi anni.. In casa, la squadra di Carlos Vicens viene da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire reti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

