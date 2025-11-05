Braga – Genk | probabili formazioni analisi e pronostico Europa League
Giovedì sera il Braga ospita il Genk in una sfida cruciale di Europa League, con in palio punti pesanti per la corsa verso la fase a eliminazione diretta. I portoghesi arrivano all’appuntamento da favoriti, forti di una striscia europea positiva e di un rendimento casalingo in crescita. Momento Braga: difesa solida e fiducia alta. Il Braga è una delle squadre più in forma della competizione: non ha ancora subito gol nella fase a gironi;. ha mantenuto la porta inviolata in gran parte delle ultime gare europee;. ha messo insieme la sua più lunga serie di successi continentali degli ultimi anni.. In casa, la squadra di Carlos Vicens viene da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire reti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Sporting Braga-Genk (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio al Municipal? ift.tt/zSGntZb #scommesse #pronostici - X Vai su X
Risultati terza giornata di UEFA Europa League: 1) Salisburgo-Ferencvaros 2-3 2) Braga-Stella Rossa 2-0 3) Fenerbahce-Stoccarda 1-0 4) Brann-Rangers 3-0 5) Go Ahead Eagles-Aston Villa 2-1 6) Genk-Betis 0-0 7) FCSB-Bologna 1-2 8) Lione-Basilea 2-0 9 - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Braga-Genk: arriva la quarta di fila - Genk è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it