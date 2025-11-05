Il successore al Liverpool di Trent Alexander-Arnold si chiama Conor Bradley, che nel match contro il Real Madrid ha annullato Vinicius Jr. Il terzino classe 2003 si era già messo in mostra lo scorso anno, minacciando il posto proprio all’inglese passato al Real quest’estate. Il sostituto di Alexander-Arnold al Liverpool, Bradley, protagonista di una grande prova contro il Real. Il Guardian scrive: Conor Bradley è intervenuto sul brasiliano, perfettamente pulito, e non gli ha fatto passare nulla. Quasi un anno fa aveva messo a terra Kylian Mbappé; questa volta ha affrontato la minaccia di Vinícius, l’ultimo test nella carriera da professionista di un prodotto dell’Academy; un incarico ancora più importante dato lo sguardo sul suo predecessore, con inevitabili confronti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bradley ha annullato Vinicius, il Liverpool ha trovato il sostituto di Alexander-Arnold (Guardian)