BPER Forum Pupi Avati racconta l' emozione del ' Rinnamorarsi'
Tutti scrivono quando si innamorano. A volte pure troppo. Ma sono molti di meno coloro che dicono di essersi innamorati di nuovo della stessa persona. Di questa seconda categoria fa parte Pupi Avati, che ha raccontato questa esperienza in 'Rinnamorarsi' (Solferino). Tutto è cominciato con una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Come si prepara l'UE alla nuova rivoluzione dei pagamenti? Lo abbiamo chiesto a Maurice Lisi, Executive Director di BPER Banca, all'evento Forum Banca 2025 a Milano. Andrea Porcelli #ForumBanca #Banche #AI #Trasformazione #Pagamentidigitali - facebook.com Vai su Facebook
Forum Monzani, poker d’assi a novembre: McEwan, Pupi Avati, Calabresi e Cazzullo - Fra le voci più influenti della narrativa contemporanea, autore di bestseller come "Espiazione" o "Amsterdam", vincitore del Booker Prize, ... Da msn.com
Pupi Avati Art Exhibition: Luca Musk celebra il grande regista con un evento su YouTube - 00 su YouTube debutta Pupi Avati Art Exhibition, mostra ideata da Luca Muscio, in arte Luca Musk, per l’International Production Design Week 2025. Segnala tg24.sky.it
Pupi Avati: «Il cinema non è di sinistra. I partiti? Servono meno litigi» - Pupi Avati passeggia nel cortile del centro termale di Telese, in sottofondo la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, riprodotta a tutto volume all’interno del padiglione- Lo riporta ilmessaggero.it