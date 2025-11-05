Bper e Banca Popolare di Sondrio approvano il progetto di fusione

Roma, 5 nov. (askanews) – I Consigli di amministrazione di Bper Banca e di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per l’incorporazione di BP Sondrio in Bper. Secondo quanto riporta un comunicato, in linea con i programmi approvati da Consob a giugno 2025, la fusione “costituisce una leva strategica coerente con il percorso di crescita sostenibile e di creazione di valore per tutti gli stakeholder già delineato dai piani industriali”. “La maggiore scala operativa permetterà al nuovo gruppo di realizzare appieno le economie di scala, incrementare la produttività, migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare gli investimenti”, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

