I consigli di amministrazione di Bper Banca e della Banca Popolare di Sondrio hanno dato il via libera al progetto di fusione che porterà all’incorporazione dell’istituto valtellinese nel gruppo emiliano, segnando un passaggio cruciale nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano. Come spiegato in una nota congiunta diffusa dai due istituti di credito, dall’operazione sono attese sinergie di costo a regime per circa 190 milioni di euro ante imposte e sinergie di ricavi fino a 100 milioni. L’obiettivo è ottimizzare le strutture organizzative, migliorare l’efficienza operativa e ampliare la gamma di servizi offerti ai clienti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bper Banca e Popolare di Sondrio approvano la fusione: nasce un nuovo polo bancario nazionale