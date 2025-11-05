Bp Lab | Dopolaboro con Claudio De Pascale
Giovedì 6 novembre, negli spazi di Bp Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Claudio De Pascale, musicista pugliese attivo da diversi anni sulla scena rock italiana, che si esibirà in acustico con voce e chitarra. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IL DopoLABoro – Claudio De Pascale - LIVE ACOUSTIC Data: Ora: dalle : Luogo: , , Un viaggio tra blues, country e rock d’autore con Claudio De Pascale. Un giovedì dal so - facebook.com Vai su Facebook
Bp Lab: Dopolaboro con Claudio De Pascale - Giovedì 6 novembre, negli spazi di Bp Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Claudio De Pascale, musicista pug ... Riporta giornaledipuglia.com
Bp Lab: da giovedì a domenica Dopolaboro, Festa di Halloween e Domenilab - Giovedì 30 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Pietro Verna, cantautore raffinat ... giornaledipuglia.com scrive
9 ottobre – Bp Lab: il concerto degli American Blues Collective per il Dopolaboro – Bari - Giovedì 9 ottobre, negli spazi di BP Lab a Bari, all’interno del format “Dopolaboro”, si terrà il concerto dell’American Blues Collective, duo composto da Lorenzo Melchiorre e Julian Laurence. Riporta puglialive.net