Bottegafuoriserie nuova sinergia tra Maserati e Alfa Romeo per l’auto d’autore italiana

Bottegafuoriserie è certamente un'iniziativa figlia della Motor Valley – ma anche di Torino e di Arese – ed è un centro di eccellenza automobilistica che lega di nuovo insieme Alfa Romeo e Maserati, due miti dell'industria italiana. E vuole essere la culla dell'eccellenza manifatturiera nostrana, dove ingegno e artigianato si trasformano in un'esperienza unica e personalizzata per il cliente. Un polo creativo che unisce maestria e innovazione, guidato da Cristiano Fiorio, figura caratterizzata da una forte esperienza in progetti automobilistici iconici, come l'Alfa Romeo 33 Stradale, e nei programmi motorsport.

