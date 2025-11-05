Botte sputi e insulti | il famoso giornalista aggredito dal politico
Un nuovo caso scuote la politica, riportando in primo piano il tema della violenza contro la stampa. Un consigliere comunale appartenente al Partito democratico ha aggredito con sputi, insulti e perfino con le mani un giornalista durante lo svolgimento del suo lavoro. A denunciare l’episodio è stato lo stesso cronista, Pino Maniaci, volto noto dell’emittente locale Telejato, che ha deciso di rendere pubblico l’accaduto attraverso un video e un post diffuso sui social. Secondo quanto riportato dall’emittente, la scena sarebbe stata surreale: “Il consigliere ha perso il lume della ragione e ha aggredito con le mani, con sputi e insulti Pino Maniaci”, si legge nel messaggio di Telejato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
