Rapine ed estorsioni. Tre arresti nel giro di poche ore. A cavallo fra 1 e 2 novembre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno preso i responsabili di reati commessi in centro e alI’Iper la Grande I di via della Guerrina. Si comincia il 1° novembre alle 15, quando una Volante viene inviata in via Cavour: un cittadino del Bangladesh aveva chiesto aiuto perché poco prima gli era stato rubato il telefono cellulare da un nordafricano che si era avvicinato col pretesto di vendergli dell’hashish. Individuato poco dopo, il rapinatore è stato trovato ancora col cellulare: si trattava di un tunisino di 18 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte in centro e al super. Tre arresti in poche ore