Botte e minacce al buttafuori per il conto salato al night | condannati due clienti

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Pensano di aver pagato troppo il conto dei drink al night dove avevano passato qualche ora insieme a delle ragazze e uscendo dal locale hanno iniziato a discutere con l'addetto all'accoglienza che fungeva anche da buttafuori. Una serata un po' alticcia per le bevute fatte che in pochi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

botte minacce buttafuori contoRissa al Venus, arrivano due condanne - Non avevano apprezzato il conto troppo salato del night club ed era scoppiata la rissa. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Botte Minacce Buttafuori Conto