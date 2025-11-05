Botte da orbi al mercato di Porta Palazzo a Torino | due ambulanti se le danno di santa ragione uno finisce all' ospedale
Botte da orbi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, al mercato di Porta Palazzo, in piazza della Repubblica a Torino. Due ambulanti di banchi di frutta e verdura sono venuti alle mani per discussioni lavorative e a un certo punto uno dei due ha iniziato a colpire l'altro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
