Bornasco l’assalto esplosivo al bancomat fallisce | ladri in fuga senza bottino
Bornasco (Pavia), 5 novembre 2025 - L'arrivo sul posto in pochi minuti di una pattuglia dei carabinieri ha fatto fallire un altro assalto esplosivo a un bancomat. Nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 5 novembre, i gnoti malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico della filiale di Bornasco, in via del Borgo, della Cra di Binasco - Credito cooperativo. L'esplosione in piena notte ha svegliato i residenti e una immediata chiamata al 112 ha fatto allertare dalla Centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Pavia gli equipaggi già presenti in zona, sia della Stazione di Siziano che del Radiomobile della Compagnia di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
