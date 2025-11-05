Borgo Ticino ancora blindato | Neonazisti coccolati e impuniti
Ancora un 5 novembre blindato per il Borgo Ticino, in cui l’ultradestra ricorderà la morte di Emanuele Zilli, il militante del Movimento sociale italiano morto nel 1973. La commemorazione si terrà in via Scapolla, dalle 16 alle 24 in diverse strade del quartiere sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e dalle 19 tutti i dehor dovranno essere rimossi lungo la via dei Mille, da piazzale Ferruccio Ghinaglia a via Luigi Beretta. Inoltre dalle 20 in diverse strade del quartiere storico sarà sospesa la circolazione. E la Rete antifascista polemizza: "Ogni anno il 5 novembre, per colpa della commemorazione neonazista in via Scapolla, le autorità bloccano Borgo Ticino per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Settore moto 16 novembre 2025 Borgo ticino GARA ENDURANCE!! Iscrizioni aperte da domani mattina ore 9.00 sul ns. Sito Info e costi www.motosportcircuit.com - facebook.com Vai su Facebook
Borgo Ticino ancora blindato: "Neonazisti coccolati e impuniti" - Ancora un 5 novembre blindato per il Borgo Ticino, in cui l’ultradestra ricorderà la morte di Emanuele Zilli, il militante del Movimento sociale italiano morto nel 1973. Secondo ilgiorno.it