Ancora un 5 novembre blindato per il Borgo Ticino, in cui l’ultradestra ricorderà la morte di Emanuele Zilli, il militante del Movimento sociale italiano morto nel 1973. La commemorazione si terrà in via Scapolla, dalle 16 alle 24 in diverse strade del quartiere sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e dalle 19 tutti i dehor dovranno essere rimossi lungo la via dei Mille, da piazzale Ferruccio Ghinaglia a via Luigi Beretta. Inoltre dalle 20 in diverse strade del quartiere storico sarà sospesa la circolazione. E la Rete antifascista polemizza: "Ogni anno il 5 novembre, per colpa della commemorazione neonazista in via Scapolla, le autorità bloccano Borgo Ticino per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borgo Ticino ancora blindato: "Neonazisti coccolati e impuniti"