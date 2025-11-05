Borgo San Lorenzo iniziativa rivolta a famiglie e ragazzi ‘Che scuola scelgo?’

Borgo San Lorenzo (Firenze), 5 novembre 2025 - Oltre 170 tra famiglie e studenti parteciperanno sabato 8 novembre a Borgo San Lorenzo, presso l'auditorium della scuola secondaria di primo grado (scuola media), alle ore 10, a "Che scuola scelgo? ". L’iniziativa è realizzata dalla Regione nell'ambito del progetto "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te” finanziato col Fondo Sociale Europeo+, col supporto dell'Unione Montana del Comuni del Mugello nell’ambito del Progetto Educativo di Zona. Un’occasione rivolta alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di condividere l'importanza di un consapevole percorso di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgo San Lorenzo, iniziativa rivolta a famiglie e ragazzi ‘Che scuola scelgo?’

