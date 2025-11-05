Borghetto Lodigiano incidente sul lavoro in una cascina | 37enne perde una gamba
Borghetto Lodigiano (Lodi) - Finisce con il piede sinistro in una tramoggia per la distribuzione del mangime: gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina all'interno della cascina caseificio Dedè, che si affaccia sulla provinciale 107, in località Propio, in comune di Borghetto Lodigiano. Attorno alle 9.15, infatti, è scattata la mobilitazione in massa di vigili del fuoco e personale sanitario del 118 con l'ausilio dell'elicottero decollato da Milano per soccorrere un addetto di 37 anni. L'uomo, secondo quanto appreso, ha perso parte della gamba fino alla tibia. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto Due mezzi dei pompieri del comando di Lodi e del distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano e due automediche con l'ambulanza della Croce Casalese sono giunte sul posto in codice rosso e, dopo aver estratto l'operaio dal mezzo meccanico, il 37enne è stato trasferito successivamente d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
