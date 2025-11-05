Boom di malware Android | in un solo anno in Italia sono aumentati fino al 4000%
Un nuovo report fotografa la situazione delle minacce informatiche, con una crescente diffusione anche nel nostro Paese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
Il Great, la divisione di Kaspersky Lab che studia i malware, ha annunciato in Thailandia durante il SAS (il loro evento per analisti ed esperti di settore) la scoperta di Dante - facebook.com Vai su Facebook
Boom di malware Android: in un solo anno in Italia sono aumentati fino al 4000% - Un nuovo report fotografa la situazione delle minacce informatiche, con una crescente diffusione anche nel nostro Paese. Secondo tuttoandroid.net
Android, in un anno scoperte 200 app con malware. Sono state scaricate milioni di volte - Un recente studio condotto dai ricercatori di Zscaler ha portato alla luce un problema di sicurezza evidente su Android: nel corso di un anno, sullo store ufficiale della piattaforma mobile di Google ... Da hwupgrade.it