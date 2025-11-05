Booksellers - nuova produzione di improvvisazione teatrale venerdì 21 novembre al teatro Asfalto a Lecce
Venerdì 21 novembre torna in scena la nuova produzione originale di improvvisazione teatrale “Booksellers”, long form di e con Elena Selleri e Mauro Bux, con le musiche improvvisate del Maestro Marco Rollo e la supervisione artistica di Fabio Musci.Maurice e Helen osservano in silenzio il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Libreria IL LIBRO E'. D13KSchwan · Oh Klohoma (Jack Sauber). Ghost booksellers workers #halloween #ghost #ghostbook #bookseller #libri #booklover #inlibreria #inlibreria #instabook #books - facebook.com Vai su Facebook